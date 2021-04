Slapeloze nachten om bouwplan in groen hart Kerk-Avezaath: ‘We willen het dorp toch mooi houden?’

Illegaal gevestigde bedrijven moeten weg uit Beusichem

6 maart BEUSICHEM - 21-0. Zelden was de Burense gemeenteraad zo eensgezind als toen deze week gestemd moest worden of de bedrijven die illegaal aan de Voorkoopstraat 1A in Beusichem gevestigd zitten daar snel weg moeten. ,,Dan gaan we dat doen’’, beloofde wethouder André van den Hurk. Hans Bronkhorst, sinds vorig jaar eigenaar, vindt dat hij verkeerd is voorgelicht. Maar hij wil nu samen met de gemeente op zoek naar een andere bestemming.