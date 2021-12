Sophie (23) fotografeert overleden baby's: ‘Vaak is het de enige herinnering’

Blijven sporten best lastig voor jongeren: ‘Mijn hoofd leegmaken na een lange schooldag, dat heb ik nodig’

KESTEREN/ LIENDEN/ GELDERMALSEN - In beweging blijven, nu het land in lockdown weer zo ongeveer stil is gevallen? Dat blijft lastig, merken jonge sporters. Nu is het winterstop en ze kunnen alleen maar hopen dat half januari de velden en sporthallen opengaan.

22 december