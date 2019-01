Speciaal team uit Beusichem redde Hagenaar uit puin na explosie

Jose uit Lienden wint Taalhelden­prijs: ‘Inspiratie voor velen’

25 januari LIENDEN - Jose Brunselaar uit Lienden is uitgeroepen tot Taalheld. Ze won de prijs voor de beste taalcursist, bleek gisteren bij de uitreiking van de TaalHeldenprijzen. De prijs is een initiatief van de Stichting Lezen & Schrijven. Er waren prijzen in vier categorieën, in totaal waren 37 personen of instellingen genomineerd.