Spitsuur voor de stuw bij Maurik: een obstakel van formaat voor de paling op doorreis

blog Jong en veelbelo­vend in Beusichem

14 september Altijd als ik in de buurt van Beusichem ben, voel ik me ineens stukken jonger dan ik in werkelijkheid ben. Dat leek me leuk om eens over te schrijven. Het zou gaan over de Meentloop die ik daar op 16 maart 1980 met enig succes heb gelopen.