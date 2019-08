Stad Buren zakt en scheurt: ‘Sinds de verlaging van het waterpeil is begonnen’

,,Veel oude huizen in Buren hebben een ondiepe, gemetselde fundering’’, vertelt Albert van den Berg, eigenaar van aannemersbedrijf Van den Berg dat geregeld in de stad aan het werk is.



In de praktijk betekent het dat bij de bouw - vaak in de 18de of 19de eeuw - op een diepte van 80 tot 110 centimeter de grond egaal is gemaakt om daarvandaan vervolgens direct aan te vangen met metselwerk.



,,Een groot nadeel van zulke funderingen, die niet worden ondersteund door betonnen of stalen balken, is dat over de lengte op veel plekken hoogteverschil kan ontstaan.’’



Dat geldt zeker als de bodem onder de bebouwing niet overal even stevig is zoals in Buren, waar volgens Van den Berg de samenstelling varieert van zand en klei tot veen en puin.



,,Er is in het verleden veel puin onder de grond verdwenen en veel huizen zijn gebouwd met resten en stenen van het kasteel dat ooit in de stad stond.’’