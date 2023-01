Stadsdichter Buren én De Graafschap-fan verrast door nieuwe burgemeester: ‘Het is toeval maar hoe mooi is het’

Eggink keek dinsdagavond op toen bekend werd dat Ostendorp burgemeester wordt in Buren. ,,Het is toeval, maar hoe mooi is het: stadsdichter en Superboer en dan gebeurt dit...”, aldus Eggink. Hij is meteen aan het dichten geslagen en schreef nog dezelfde avond een van zijn stadsgedichten:

Van de Vijverberg naar het platteland,

van de Spinnekop naar de Betuwerand.

Van blauw-wit naar oranje, Superboer wordt onze man,

en ach, zoveel verschilt het niet, het credo is en blijft: Dran!

Veel succes in Buren, maar dat lukt vast wel,

zorg ervoor dat wij nooit staan buitenspel...

Eggink, jarenlang verslaggever en huidig columnist van De Gelderlander in Rivierenland en nu nog steeds nauw betrokken bij het Fruitcorso in Tiel, is al een paar jaar stadsdichter van Buren.

Hoewel hij al tientallen jaren in de Betuwe woont, is hij in al die jaren heel regelmatig afgereisd naar stadion De Vijverberg in Doetinchem, waar De Graafschap de thuiswedstrijden speelt. En nu komt de directeur van de Superboeren, zoals De Graafschap liefkozend wordt genoemd, dus naar ‘zijn’ gemeente Buren.

FC Lienden

Bij de binnenkomst van Ostendorp, dinsdagavond laat in het gemeentehuis in Maurik, werd opgemerkt dat het wel heel jammer is dat FC Lienden, dat tot een paar jaar geleden slechts één divisie lager speelde dan De Graafschap, nu op een lager niveau acteert.

FC Lienden-fan en de voorman van de veruit grootste fractie Gemeentebelangen in Buren, Sander van Alfen, relativeert dat: ,,FC Lienden is nu gewoon een heel leuke dorpsclub, dat zal onze nieuwe burgemeester als voetballiefhebber zeker gaan ervaren en waarderen.”

