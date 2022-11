Stephanie ontwerpt ‘draagbare en duurzame kunst’

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer modeontwerpster Stephanie Willems uit Maurik over haar eigen label Stephastique en een expositie in Buren, waar ze haar jongste collectie toont.

Stephanie Willems (25) wist al jong dat ze ‘later iets met kleding wilde doen’. Ze volgde een opleiding tot modestylist, behaalde aansluitend in 2018 een ‘bachelor of arts’ en een jaar later was haar eigen kledingmerk een feit: Stephastique.

Een label dat voor handgemaakte, vaak funky en kleurrijke kleding staat en waarmee de Maurikse ontwerpster een ‘positieve en duurzame draai aan mode en kunst’ wil geven.

Duurzaamheid staat bij Willems hoog in het vaandel: ,,Tijdens mijn studie hoorde ik veel verhalen over hoe zeer de mode-industrie de planeet beïnvloedt en aantast. Mijn droom werd hierdoor alleen maar helderder: gaan voor iets waardevols, voor duurzaamheid. Zo gebruik ik voor mijn kleding veel tweedehands en gebruikte spullen. Ik vind het ook echt tof om restjes en afgedankte materialen een tweede leven te geven.”

Quote Ik vind het echt tof om restjes en afgedankte materialen een tweede leven te geven. Stephanie Willems

Haar stijl omschrijft ze als ‘een beetje alternatief en elegant’. ,,Al heb ik niet een specifieke doelgroep, merk ik wel dat mijn kleding een bepaald soort mensen aantrekt: vaak vrije en creatieve mensen, die niet in hokjes denken.”

Klanten vinden Stephastique volgens Willems onder meer na een modeshow, waarbij haar kleding is getoond. ,,Voor modeshows kun je jezelf inschrijven. Er wordt natuurlijk wel gekeken of jouw kleding geschikt is, maar ik heb al veel shows gedaan. Ook kreeg ik nieuwe klanten nadat ik in september op televisie was geweest, bij Heb ik wat van je aan? van Net5.”

Draagbare kunst

Exposeren is ook een manier om haar ‘draagbare kunst’ bekender te maken: reden voor Willems zich aan te melden bij de professionele kunstenaarsvereniging Werkplek: ,,En ja, ik werd aangenomen en in december gaan een paar nieuwe leden, waaronder ik, in de Synagoge in Buren exposeren. Ik toon daar mijn nieuwe collectie, die in oktober is gelanceerd.”

Er staat voor Willems in december nog iets bijzonders op stapel: ,,Ik ga vanaf dan drie dagen in de week een atelier van het Leger des Heils leiden; zó fijn dat ik anderen mag inspireren om achter de naaimachine iets leuks te maken.”