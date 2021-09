Straf voor Fries die Suzanne (17) uit Beusichem doodreed: verdachte is ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend geweest’

De verdachte is ,,aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend geweest", aldus de rechter dinsdagmiddag in een uitspraak tegen de Fries. ,,Zijn keuze om scherp links de bocht in te sturen was onverantwoord.” Volgens de rechtbank is het volstrekt helder en bewezen dat de Fries daardoor op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer is terechtgekomen. De verdachte wist dat de weg gevaarlijk was, hij had er vaker gereden, er stond een waarschuwingsbord voor de bocht, aldus de rechtbank. Waarom de verdachte niet oplette heeft de rechtbank niet kunnen achterhalen. Het zicht was voldoende. ,,Hij had zijn snelheid moeten aanpassen” om te kunnen anticiperen op tegemoetkomend verkeer.