Politieman Bert en zijn collega's zwommen het IJsselmeer over: ‘Zullen we nog terug zwemmen?’

Acht en een half uur verder is de Tielse politieman Bert Stronks zo blij als wat: samen met drie collega’s zwom hij maandag het IJsselmeer over. Een tocht van bijna 22 kilometer, van Stavoren naar Medemblik: ,,Het was meer golf dan ik had verwacht.”