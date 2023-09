Rhenen komt dit jaar een miljoen euro tekort: ‘Dit jaar geen gevolgen voor inwoners’

Liefst drie miljoen euro hield de gemeente Rhenen vorig jaar over nadat alle plussen en minnen bij elkaar waren opgeteld. Maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zo blijkt ook in Rhenen. ,,De situatie is nu fors anders", zegt wethouder Hans Boerkamp die over de financiën gaat. ,,We komen nu een miljoen euro tekort.”