Stralend zonnig weer in Buren vandaag

Buurt verontwaar­digd over massale inval bij ‘terrorist’: ‘Velen zijn ontdaan door het politiege­weld’

Tien ‘als terreurbestrijders van top tot teen gepantserde politiemensen’ vielen bij de buurman binnen. Nog eens acht politiewagens met een groot aantal agenten stonden er in de straat. Was dat nou allemaal nodig? De Nijmeegse buurt is ontdaan en heeft om opheldering gevraagd.