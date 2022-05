Strijd in Buren om windenergie: eCoBuren wil wél graag windmolens

Met video Moeder met twee kindjes in auto botst op andere wagen in wegversmal­ling Buurmalsen

BUURMALSEN - Op de Rijksstraatweg in Buurmalsen zijn vrijdagmiddag rond 15.50 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van een auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

