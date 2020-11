Tankwagen geladen met 30 ton melk rijdt in Lienden de sloot in

Buren gaat op zoek naar de verdwenen lezers en keert terug naar Biblio­theek Rivieren­land

11 november MAURIK - Laaggeletterdheid is een groot probleem in de gemeente Buren. In de gemeente is slechts 7 procent van de inwoners lid van een bibliotheek, tegenover een landelijk gemiddelde van 20 procent. Daarom keert de gemeente per 1 januari in ieder geval voor 2021 en 2022 weer terug naar Bibliotheek Rivierenland, waar in 2014 afscheid van werd genomen.