Te weinig duidelijkheid over geurhinder nieuwe Knorhof

Eerdere stal ging in vlammen op

Straathof wil aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath een nieuw varkensbedrijf bouwen met vooral jonge biggen. Op deze plek ging in 2017 het vorige bedrijf van Straathof in vlammen op. In de nieuwe plannen komt er qua grootte een vergelijkbare stal terug. Omdat er vooral jonge dieren in de stal zullen worden gehouden, is er wel ruimte voor meer dieren. In totaal kunnen er 25.668 varkens worden gehouden.



Tegen de herbouw is veel protest van milieuclubs. Zo werd er al geprotesteerd bij de gemeente Buren. Omdat Straathof al een vergunning heeft, kan de gemeente echter niets doen.



De provincie kan dat wel. Die moet een bouwvergunning afgeven, een zogenoemde omgevingsvergunning. Voordat de provincie dit doet, zijn eerst de verwachte milieueffecten onderzocht. Dat is nu gebeurd. De provincie heeft het advies gelezen en ook het advies van de commissie overgenomen. Gevolg is nu dat een uitgebreider plan moet komen voor de vergunning eventueel kan worden verleend.