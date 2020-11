Teleurgestelde Remco Dijkstra niet op nieuwe kieslijst VVD: ‘Partij wil vernieuwen’

Dat meldt het Kamerlid op zijn Facebookpagina. Dijkstra had graag nog een derde termijn gewild, vertelde hij eerder dit jaar nog in een interview in De Gelderlander. De VVD houdt echter vast aan een maximum van twee termijnen, tenzij je ‘een lacune vult’, zo schrijft Dijkstra. Voor hem wordt er geen uitzondering gemaakt.

Woordvoerder wegen en scheepvaart

De VVD’er zit al ruim acht jaar in de Kamer. Dijkstra was onder meer woordvoerder wegen en scheepvaart en zeker geen onzichtbaar Kamerlid. Dijkstra is fel voorstander van de uitbreiding van vluchten op Lelystad Airport en hij wil graag meer ruimte geven aan de auto.



Dat het kabinet met zijn partij de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur verlaagde, was voor hem lastig te verkroppen. ,,Maar ik doe het voor mijn buurjongen in de bouw’’, zei hij daar eerder over.



Dijkstra wierp zich als Kamerlid meerdere malen op als belangenbehartiger voor de regio Rivierenland én de provincie Gelderland.