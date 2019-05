Tiener (14) uit Lienden weer terecht na urenlange vermissing

‘De kastanjes bepalen de sfeer, filteren het licht, als je die bomen weghaalt, dan mist er wat’

16 mei Ze zijn ziek, de vijftien kastanjes aan Achterbonenburg en Molenwal in Buren. Al ruim een eeuw maken ze onderdeel uit van het straatbeeld, maar het aftellen is begonnen. Beeldend kunstenaars Anjo de Jong en Rob de Heer legden de bomen vast, als kunstwerk en in een boekje. Voor later, als de kastanjes zijn geveld.