Toch ‘ruimte’ voor Landal in de Betuwe, 50 permanente bewoners moeten weg

Buren: toch alleen maar digitaal praten over wind en zon

28 augustus BUREN - Vanwege het oplaaiende coronavirus gaan de live bewonersbijeenkomsten in de gemeente Buren over wind- en zonne-energie toch niet door. In plaats daarvan houdt de gemeente Buren nu drie digitale bijeenkomsten over de vraag waar zonne- en windparken welkom zijn in de gemeente.