Toen Laura (39) een bebloede man in haar ambulance hielp, randde hij haar aan, maar straf kreeg hij niet: ‘Er knapte iets’

Toch weer ander jasje voor intochten: Sint en piet gaan langs de deuren in Opheusden en defilé in Maurik

OPHEUSDEN - De intocht van Sinterklaas in Opheusden is toch weer in een ander jasje gestoken. Er is zaterdagmiddag geen bijeenkomst in sporthal De Biezenwei. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen - ook onder de jongste jeugd - komen Sint en piet zaterdagmiddag langs bij de kinderen aan de deur.

18 november