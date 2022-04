Toeristisch Informatie Punt Buren opent in Koninklijk Weeshuis

Het nieuwe Toeristisch Informatie Punt van Buren (TIP Buren) is sinds vrijdag geopend in het Marechausseemuseum in het monumentale Koninklijke Weeshuis. Een paar maanden geleden sloot het toeristisch bureau Beleef Buren haar deuren aan de Markt naast Museum Oranje & Buren.

Beleef Buren had de pech dat het net na de start in de coronaperiode belandde met alle beperkingen van dien. Met de komst van het nieuwe TIP in het weeshuis is de informatievoorziening aan toeristen in en om Buren gewaarborgd.

Buren is een toeristisch speerpunt in de regio, het historische stadje trekt vooral veel dagjesmensen die per bus, met de auto of op de fiets op bezoek komen. TIP neemt de functie waar die voorheen door VVV’s werd uitgeoefend.

Routekaarten

In TIP Buren wordt informatie verstrekt over alle bezienswaardigheden in en om Buren, fiets- en wandelroutekaarten, ansichtkaarten en souvenirs. De vrijwilligers en medewerkers van het Marechausseemuseum staan klaar om toeristen te informeren over alle activiteiten, evenementen, overnachtingsmogelijkheden, horeca en recreatie in en om de stad Buren.

TIP Buren is ook de startplek voor stadsrondleidingen met of zonder museumbezoek en horeca. Deze arrangementen kunnen via een aparte website geboekt worden. Het toeristenbureau is net als het museum geopend op dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. En in de schoolvakanties ook op maandagen.

Koninklijk Weeshuis

Het Marechausseemuseum is centraal gelegen, heeft ruime openingstijden en bevindt zich bovendien in het grootste monument van de stad, het historisch Koninklijk Weeshuis. Dit Weeshuis is gesticht in 1613 door Maria van Buren, dochter van Willem van Oranje. TIP Buren bevindt zich in de winkelruimte van het museum en is gratis toegankelijk.