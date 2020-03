Traumaheli rukt uit naar Zoelen voor beknelde bestuurder

Coronavi­rus maakte van stage in Vietnam de bank in Maurik, maar Meis is weer veilig thuis

23 maart Haar ouders maakten zich thuis in Maurik grote zorgen over het oprukkende coronavirus en de grenzen die dicht gingen. Maar Meis Kempers had in Indonesië niet door wat hier speelde. ,,Ik weet nu dat ik daar niet langer had moeten blijven.’’