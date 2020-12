Trucker uit Buren reed verstandelijk beperkte fietser aan: 80 uur werkstraf

VRIJDAGINTERVIEW Restaurant­hou­der Irene Christof­fel: ‘Soms om te huilen, maar schouders eronder en door’

13 november BUREN - Uit de keuken komt de geur van vers bereide maaltijden. Alle tafeltjes zijn leeg in Gastrobar Maximaal, in het centrum van Buren. Op de bar staan mooie flessen uitgestald. ,,We hopen zo onze wel erg riante wijnvoorraad te verkleinen.”