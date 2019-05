Tuktuk in sloot bij Maurik: drie mensen gewond

vrijdaginterview Fred Eggink neemt Buren mee naar het kasteel

10 mei BUREN Het Plantsoen, de plek waar ooit het kasteel van Buren stond, is over vier maanden in vier voorstellingen de thuishaven van Buren Toen Theater. Fred Eggink schreef de tekst van ‘Stenen van de stad’. De première van het muziektheaterstuk is op woensdag 25 september.