Twee bestuurders aangehouden: geschoten door politie

Bestuurs­lid luidt noodklok: ‘Waterschap Rivieren­land heeft straks een half miljard schuld’

16 januari In 2019 is ieder huishouden in de regio meer geld kwijt aan het waterschap, gemiddeld vijf procent. En dat kon nog wel eens verder gaan stijgen. Bestuurslid Andries van der Netten van Stigt (VVD) luidt de noodklok. Waterschap Rivierenland steekt zichzelf steeds verder in de schulden.