Twee gewonden bij eenzijdig ongeval in Lienden: auto in de sloot

Door corona even geen jubileum­feest voor dorpshuis De Avezathen: ‘Maar we gaan er weer volop tegenaan’

7:00 KERK-AVEZAATH - Een uitbundig feest is er niet bij voor de familie Schimmel, die afgelopen week precies vijf jaar beheerder was van dorpshuis annex zalencentrum De Avezathen in Kerk-Avezaath. Maar nu er, na maanden van stringente coronamaatregelen, weer meer mogelijk is, gaat de beheerdersfamilie moedig voorwaarts. ,,We gaan er weer volop tegenaan.’’