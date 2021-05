Twee gewonden bij ernstig ongeluk op N835 bij Zoelen, brug afgesloten

Het lijkt een brandweer­oe­fe­ning maar het is gewoon brandstich­ting: gelukkig in een leegstaan­de woning

18 april RIJSWIJK - Op de Roodvoet in Rijswijk (gemeente Buren) heeft zondagavond brand gewoed in woning. Rond 20.20 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. De brand woedde in een leegstaande woning op het terrein van de oude steenfabriek.