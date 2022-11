Tweeledig gevoel nu verdachte van vuurwerkbom wordt vervolgd: ‘Blij, maar dit is gezamenlijke daad geweest’

,,We waren eigenlijk net klaar met verbouwen. Toen werd de hele boel weer vernield”, blikt Maryska Snijers terug aan de eettafel. ,,We waren in 2020 begonnen en waren in oktober 2021 klaar.”



Het huis aan de Markt in Beusichem, een rijksmonument, is ogenschijnlijk hersteld in oude luister.