Vakantie vieren op een eilandje in het Lingemeer? Over een paar jaar kan dat

Met de deelauto het land door, zonder ’m terug te brengen: dat kan straks vanuit Nijmegen

Wie in Nijmegen een deelauto van MyWheels huurt, kan die voortaan ook verderop in het land achterlaten. De aanbieder, die onlangs aankondigde uit te breiden in Nijmegen, heeft straks auto’s te huur voor een enkele reis. Nu nog kunnen nieuwe klanten alleen een retourtje boeken.