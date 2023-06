Vakantiehuisjes Soof kunnen bij hoogwater snel weg

Marinapark wil chalets alleen verplaat­sen bij hoogwater

Moeten ruim zeventig, in de zomer van 2021 langs de Rijnbandijk in Maurik geplaatste chalets nog deze winter weggetakeld worden of niet? Die vraag stond woensdagochtend centraal bij de Arnhemse bestuursrechter. De aan Marinapark - voorheen camping De Loswal - toebehorende huisjes mogen er volgens de geldende vergunning alleen staan tussen half maart en eind oktober.