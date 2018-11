Van D. zegt dat hij een relatie had met Nathalie, maar ‘hoorde pas twee dagen later van haar dood’

ARNHEM - De avond dat Nathalie Polak (21) uit Buren overlijdt kregen ze ruzie. Ze hadden eerst seks gehad. Zij sloeg hem, hij sloeg terug. Zij sprenkelde benzine in de woning, zegt de verdachte Tielenaar Gerard van D. (46) dinsdag in de rechtszaal tijdens de zaak die vandaag dient.

Op een gegeven moment viel ze. Hij legde haar op bed. Bond haar aan haar pols vast, om te voorkomen dat ze weer achter hem aan zou komen. Dan gaat hij weg. Even later staat haar appartement aan de Concorde in Buren in brand. Zo overlijdt Nathalie vermoedelijk op nieuwjaarsnacht.

Volgens de rechtbank bevestigt niemand van de familie Polak de relatie tussen de verdachte en Nathalie. Van D. zegt dat hij pas twee dagen later hoorde van haar overlijden. Dat terwijl hij de dag erna al in Buren is geweest, blijkt uit het contact maken van zijn mobiele telefoon.

Op vrijdag 5 januari maakt de politie bekend dat Nathalie Polak door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar appartement is daarna in brand gestoken. Vrij snel daarna wordt Van D. aangehouden.

Niets gemerkt van de brand

Toch zegt Van D. in de rechtszaal vandaag gedurende de rechtszaak dat hij niets van de brand heeft meegekregen. Daar verbaast de rechtbank zich over. De verdachte weet het niet zo goed. Wellicht is hij terug geweest voor zijn fiets. Maar dan moet hij toch politie en brandweer en alles hebben gezien? Van D. reageert dat hij het niet heeft gezien.

Officier: ,,Ze ligt daar voor pampus, met een bloedplas om haar heen. Dan gaat u haar slepen. Dan pakt u iets om haar vast te binden, om te voorkomen dat ze u achterna komt.’’ ,,Ze was nog in leven’’, zegt Van D.

Toerekeningsvatbaarheid

De zaak wordt vandaag (dinsdag) niet volledig behandeld. Er wordt nog gekeken of Van D. moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum, of hij wel toerekeningsvatbaar is.