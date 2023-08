Veel minder woninginbraken in Buren, wel zorgen om ondermijning

In een jaar tijd 30 procent meer inbraken in Buren: stad wil met camera's ‘verdachte voertuigen sneller spotten’

TIEL/BUREN - Afgelopen jaar is er in de gemeente Buren 12 keer vaker ingebroken in een woning dan het jaar ervoor. Daarmee is het één van de twee gemeenten in het Rivierenland die het aantal inbraken ziet toenemen, waar de rest een daling geniet.