Verdachte afwezig bij proforma-zitting over moord Nathalie (21)

Om vandaag op de proforma-zitting in Arnhem niet meer te horen dan dat de verdachte waarschijnlijk volgende maand naar het Pieter Baan Centrum gaat voor observatie. In april is er weer een proforma-zitting. Als alles goed wordt de inhoudelijke behandeling in juni vervolgd.

Op bed vastgebonden

De verdachte heeft steeds ontkend iets met de dood van Nathalie te maken te hebben. Hij zei dat hij een relatie met haar had. Hij was die avond bij haar geweest en toen ze boos was geworden en hem had geslagen, had hij haar een klap gegeven. Ze zou zelf brandstof hebben gesprenkeld. Waxinelichtjes zouden voor de brand hebben gezorgd. Hij had haar op bed vastgebonden om te voorkomen dat ze achter hem aan zou komen. Toen hij wegging leefde ze nog en was er nog geen brand, zei hij. Pas twee dagen later zou hij hebben gehoord dat ze dood was. De officier van justitie gelooft er niets van. Hij denkt dat hij het slachtoffer heeft verkracht, met harde klappen op haar hoofd om het leven heeft gebracht en vervolgens brand heeft gesticht om sporen te wissen.