Verdachte van moord op Nathalie (21) uit Buren zit in Pieter Baan Centrum

ARNHEM/ BUREN – De 47-jarige Gerard van D. uit Tiel die met oud en nieuw vorig jaar een 21-jarige vrouw in haar woning in Buren zou hebben vermoord, verkracht en verbrand, is inmiddels opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Dat bleek dinsdag tijdens een proforma-zitting in Arnhem. Hij was niet aanwezig, zijn advocaat en familieleden van de omgekomen vrouw wel.



De verwachting is dat rapporten over de geestesvermogens van de verdachte begin juni klaar zijn. De rechtbank wil op 25 juni de zaak vervolgen. Het rapport komt dan aan de orde, net als de vordering tot schadevergoeding van de nabestaanden. Vervolgens zal de officier van justitie zijn strafeis formuleren en komt de advocaat met zijn pleidooi.

Kans op herhaling

De officier van justitie nam op de strafzitting in november al een voorschot door te melden dat er genoeg ligt om tbs met dwangverpleging op te kunnen leggen. De rechtbank besloot op aanwijzing van gedragsdeskundigen dat er eerst onderzoek in het Pieter Baan Centrum moest komen. Volgens de deskundigen is er sprake van een stoornis en kans op herhaling.



De man is eerder veroordeeld voor het verkrachten van een partner. Bekenden van hem hebben gezegd dat hij een voorliefde heeft voor jonge meisjes. Hij verschaft ze drugs en misbruikt ze dan. Dat zou hij ook met het slachtoffer in Buren hebben gedaan. Zij zat in een project voor begeleid wonen



De verdachte heeft verklaard dat hij een relatie met de vrouw had. Haar familie wist echter van niets en ook de begeleiding kende hem nauwelijks.

‘Ongeluk’