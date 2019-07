Verdachten van inbraak vluchten maïsveld in

Dorpshuis De Oude School per direct op slot: ‘Inwoners Zoelen aan zet’

6:48 ZOELEN - De Oude School in Zoelen is per direct gesloten. Bewoners kunnen geen feestje meer geven in hun dorpshuis, de harmonie kan er niet meer repeteren. Of het dorp zijn ontmoetingsplaats nog terugkrijgt is onzeker.