Vereniging wil oude Betuwse kersenrassen redden

Verdachte moord Nathalie Polak klaar in Pieter Baan Centrum

14 juni BUREN - De 47-jarige Tielenaar Gerard van D. – verdacht van het verkrachten, vermoorden en in brand steken van de 21-jarige Nathalie Polak uit Buren – hoort op dinsdag 25 juni welke straf tegen hem wordt geëist. Het lichaam van Polak werd in de nieuwjaarsochtend 2018 gevonden na een brand in haar appartement aan de Concorde in Buren.