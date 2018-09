,,Dit is de zwartste dag uit het bestaan van ons bedrijf’’, zegt Patrick Janssen, woordvoerder van de Holland Evenementen Groep, de onderneming die al jaren is gespecialiseerd in onder meer bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten, groepsuitjes en teambuildingsdagen.



,,Bij ons werken 130 mensen die voor dit vak hebben gekozen omdat ze mensen willen entertainen, willen vermaken. En dan gebeurt er ineens zo'n triest ongeval. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer.’’



Volgens Janssen was er geen personeel van de Holland Evenementen Groep aanwezig bij het ongeluk. ,,Mensen kunnen een tuktuk bij ons huren, ze krijgen instructies en oefenen daarna, voor ze vertrekken, eerst op een afgesloten terrein. We laten mensen graag een mooie ritje door de Betuwe maken. Het is wel eens gebeurd dat mensen een spiegeltje van de tuktuk afreden, of tegen een muurtje botsten, maar een ernstig ongeluk hadden we nog nooit meegemaakt. Dit is vreselijk.’’