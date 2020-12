Vijf verdachten aangehouden in onderzoek naar drugslab Beusichem

In het drugslab werden grondstoffen en producten aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Op het moment van de inval was de 51-jarige eigenaar van het bedrijf aanwezig; hij is aangehouden. De andere mannen zouden de rol hebben gehad van financier of uitvoerder/kok.



Het zijn allemaal mannen en afkomstig uit Druten (55), gemeente West Maas en Waal (53), Rotterdam (34) en een 49-jarige man zonder vaste woon -of verblijfplaats.



De politie maakte in dit onderzoek ook gebruik van gesprekken die werden buitgemaakt door het kraken van de chatdienst EncroChat, die populair was onder criminelen. Op basis van die informatie zijn enkele verdachten vorige week nogmaals verhoord.



Het bedrijfsdeel van het pand is door de burgemeester van Buren gesloten.