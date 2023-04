Vol liefde weerzien met Eck (of Eki) en Wiel

Wéér uitstel brandweer­ka­zer­ne Lienden: Veilig­heids­re­gio houdt hand op de knip

Al tien jaar wordt er gesproken over een nieuwe kazerne voor de brandweer in Lienden. Alles leek in kannen en kruiken, maar nu heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) laten weten er toch nog geen geld voor te hebben.