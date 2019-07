Volop drukte bij de caravandealer: ‘Het is ieder jaar hetzelfde liedje’

Afvalver­wer­ker Avri wacht nog met het uitdelen van boetes

5 juli Wie een volle vuilniszak naast een haperende ondergrondse container laat staan, krijgt nog even geen boete. Avri wacht met bonnen uitschrijven, nu veel mensen in West Betuwe en omstreken nog moeten wennen aan de nieuwe manier van afval inzamelen. Over een tijdje kost het achterlaten van een vuilniszak 380 euro.