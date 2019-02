Voortvluchtige man (35) die politie oppakt na achtervolging door Lienden moet terug de cel in

Tijdens die achtervolging zette de verdachte het op een rennen. Dit was volgens de politie een ‘verkeerde keus’. Niet veel later zagen agenten de Liendenaar namelijk weer lopen op de Verschoorlaan. Op de Wichmanlaan is hij uiteindelijk opgepakt. Het bleek dat de man niet was teruggekeerd na zijn verlof uit de gevangenis. Hij had volgens de politie nog diverse boetes openstaan en was in het bezit van verboden middelen. In de tijd dat de man in de gevangenis is, mag hij van de wijkagent ‘nog wat oefenen aan zijn sprintwerk'.