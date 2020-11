Vrachtwagen geladen met 30 ton melk rijdt in Lienden de sloot in

Elektri­sche auto opladen in Buren? Dan heb je een probleem waar EcoBuren wat aan wil doen

20 oktober MAURIK - De elektrische auto is in opkomst. Maar wie zijn voertuig in de gemeente Buren wil opladen, heeft een probleem. Laadpalen zijn er niet of nauwelijks. De Energiecoöperatie Buren (EcoBuren) zet zich daarom in voor publieke laadpalen in alle kernen van die gemeente.