Vragen bij provinciale SGP-fractie over zondagsrust en kosten wielerkoers Vuelta

Dat staat in een brief van fractievoorzitter Klaas Ruitenberg, gericht aan commissaris van de Koning John Berends. De partij wil onder meer weten of de provincie bijdraagt in de kosten van de wielerronde en hoe hoog die kosten dan zijn.

Definitieve data

Woensdag werd bekend dat de Vuelta a España - zoals de koers voluit heet - in 2020 ook Gelderland doorkruist. De wielrenners komen onder meer door Lienden en de gemeenten Neder-Betuwe en West Maas en Waal. Ook het Utrechtse Rhenen komt aan bod. De ronde begint met een ploegentijdrit in Utrecht. Daarna staat een rit van Den Bosch naar Utrecht op het programma, net als een etappe die begint en eindigt in Breda. Potentiële data zijn 21, 22 en 23 augustus, maar wanneer precies wordt gekoerst is afhankelijk van de internationale sportkalender. Wielerfederatie UCI komt op korte termijn met de definitieve data. De ploegenpresentatie is op de donderdagavond voor het Vuelta wielerweekend.