Wassende water bedreigt vakantiehuisjes Eiland van Maurik: ‘Zo hoog heb ik het hier in de zomer nog nooit meegemaakt’

Rivieren in juli in 40 jaar niet zó hoog als nu, stranden en voetpaden in de hele regio onder water

13 juli UBBERGEN - De waterstand in de Waal wordt de komende week historisch hoog. Sinds 1980 is er in juli niet meer zóveel water door de rivier gestroomd: er is zelfs sprake van ondergelopen weilanden. De stranden langs de rivieren zijn voorlopig niet meer te gebruiken.