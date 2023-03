Weggebruikers opgelet! Prinses Beatrixlaan dit weekend afgesloten

met video en factcheck Is het 'gevaarlij­ke' Keizer Karelplein wel écht een rotonde? Vijf mythes en misverstan­den

,,Spannend”, zegt Robin Adam. Hij rijdt in een lesauto voor de allereerste keer over het Keizer Karelplein in Nijmegen. ,,Het verkeer komt van alle kanten.” Het beruchte verkeersplein werd vorige week door cabaretier Peter Pannekoek ‘de meest gestoorde rotonde van Nederland’ genoemd.