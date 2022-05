Werk aan chaletpark Oekraïners in Maurik is begonnen

Buren praat omwonenden bij over noodopvang Oekraïners

Uitsluitend omwonenden van de beoogde opvangplek voor gevluchte Oekraïners in Maurik zijn donderdagavond welkom in het gemeentehuis van Maurik. Daar kunnen ze in gesprek gaan over de plannen, vragen stellen en wellicht hulp aanbieden.

