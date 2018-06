Werkstraf geëist tegen boer na botsing op zijn onverlichte kar: 'Het was een drama'

Rondreizen­de tentoon­stel­ling arriveert in Buren

14 juni BUREN - Buren is de nieuwste halteplaats van het erfgoedfestival 2018: over Grenzen van Gelderland. In het Museumcafé is tot 1 oktober een pop-up tentoonstelling te zien waarbij de bijzondere verhalen van Gelderlanders over Grenzen wordt verteld.