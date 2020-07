Werkstraf na stiekem filmen stiefdochter in slaap- en badkamer

Het meisje was vijftien jaar toen hij een camera plaatste in haar slaapkamer. Vriendinnen die bij haar logeerden en zijn eigen dochter kwamen ook in beeld. Na ontdekking ging het meisje een tijdje bij haar grootouders wonen.



Maar ontdekte twee jaar later weer dat hij opnames van haar had gemaakt. Deze keer was het in de badkamer. De camera stond gericht op de douche en ze kwam naakt in beeld.