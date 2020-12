Werkstraf voor autistische Liendenaar (22) voor bezit van heftige kinderporno

Peter maakt kunst met een superprin­ter in Lienden: ‘Je kunt er zelfs stukken rots onder leggen’

11 december LIENDEN - In het Betuwse plaatsje Lienden experimenteren kunstenaars, ontwerpers en minor studenten van over de hele wereld naar hartenlust met de superprinter die kunstenaar/ontwerper Peter van Ede van de firma Canon in bruikleen heeft. Van een meer dan levensgrote poster tot een afdruk op iets buitenissigs als een rots, deur of wieldop, nagenoeg alles is mogelijk op het kolossale apparaat.