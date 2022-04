Wieken dreigen van molens te breken: Buren heeft twee molens stilgezet

Oud-Twee­de Kamerlid Remco Dijkstra kandidaat-wethouder in Tiel: ‘Wordt kennelijk gewaar­deerd dat ik mijn mening durf te geven’

Oud-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra is de verrassende kandidaat-wethouder voor de VVD in Tiel. ,,Na vijftien jaar volksvertegenwoordiger te zijn geweest in gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer wil ik mijn ervaring inzetten voor een bestuurlijke functie.’’

