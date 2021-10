Wolkbreuk in Lienden: straten staan blank

Nog even geduld en dan is het 150 kilometer lange Betuwepad helemaal af

15 september CULEMBORG - Rivierenland is binnenkort een wandelattractie rijker. Het Betuwepad over 150 kilometer nadert haar voltooiing. ,,En het wordt in één woord prachtig. Dat is het nu al. Met enkele aantrekkelijke lusjes proberen we het nog net iets mooier te maken.”