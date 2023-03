Woning in hooiberg helpt bij behoud van monument

Extra huis

Eigenaar Jasper Folmer is daar blij mee: ,,Fijn dat de steun zo breed is”, zegt de Zoelmonder. ,,En dat iedereen het belang ziet om deze Rijksmonumenten goed te bewaren.” Volgens Folmer gaan de bouwers ‘natuurlijk met inachtneming van de regels voor Rijksmonumenten’ aan de slag met de hooiberg. ,,Ik denk dat het ook mooi is dat we er zo weer een huis bij krijgen in Zoelmond, daar is iedereen bij gebaat. Het is hier mooi en fijn wonen.”